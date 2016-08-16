Morgan Stanley прогнозує падіння вартості Brent до $40

Недавнє зростання цін на нафту навряд чи буде тривалим, прогнозують в Morgan Stanley.

Про це повідомляє Прайм.

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Ралі на ринку нафти почалося несподівано, після того, як звіти IEA та ОПЕК спонукали трейдерів закривати короткі позиції, додали в банку.

"Проте в середньостроковій перспективі більш важливими стануть фундаментальні фактори, і в наступні місяці ціни можуть знизитися", – додають в банку.

Тиск на ціни нададуть високі запаси нафти в США, які можуть продовжити зростання, і несподівано високий видобуток ОПЕК.

У Morgan Stanley очікують, що ціна нафти Brent в 3-му кварталі складе 45 доларів за барель, а в 4-му кварталі – 40 доларів за барель.