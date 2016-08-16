"Нафтогаз" пояснив, навіщо "Газпром" заявив про нібито постачання газу в Україну
У "Нафтогазі" зазначили, що заява "Газпрому" стосовно постачання газу в Україну є ідеальним варіантом для списання збитків.
Російський газовий монополіст компанія "Газпром" знайшла ідеальний варіант для списання своїх збитків, заявляючи про постачання газу в Україну за відсутності таких закупівель "Нафтогазом України".
Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу" в Facebook, де компанія прокоментувала звітність "Газпрому" за 6 місяців 2016 року.
"Газпром" відзвітував про постачання в Україну 1,2 мільярда кубометрів газу за перше півріччя. Схоже, менеджери "Газпрому" знайшли ідеальну можливість для списання збитків. Адже можна намалювати будь-яку цифру поставок, якщо вони не контролюються приймаючою стороною", - йдеться у повідомленні держкомпанії.
Раніше "Газпром" неодноразово заявляв про постачання газу на не підконтрольні Україні території Донбасу і вимагав оплати за паливо, яке "Нафтогаз" поставляти не просив.
У "Нафтогазі України" уточнюють, що останні обсяги газу, який компанія замовляла у "Газпрому", надійшли в Україну 25 листопада минулого року.
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"Нафтогаз" не платитиме за газ, який ми не замовляли та не приймали", - підкреслили в держкомпанії.
Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз" судиться з російським "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: щодо транзиту російського газу до ЄС з території України і купівлі Україною російського газу. Також "Нафтогаз" має намір судитися з Росією з приводу втрати своїх активів у Криму в результаті анексії півострова.
У березні поточного року "Газпром" збільшив позовні вимоги до "Нафтогазу України" в Стокгольмському арбітражі до 31,759 мільярда доларів з 29,2 мільярда доларів. На початку серпня прес-служба "Нафтогазу" повідомила, що сума претензій "Нафтогазу" до "Газпрому" перевищує 26,6 мільярда доларів.