"Укренерго" хоче добудувати Каховський енерговузол до кінця наступного року

Держкомпанія "Укренерго", оператор об'єднаної енергетичної системи України, планує до кінця 2017 року завершити будівництво лінії електропередач 750 кВ від Запорізької АЕС до підстанції "Каховська" та відходять від неї ліній 330 кВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в. о. голови "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

"Ми плануємо до кінця цього року ввести в експлуатацію підстанцію "Каховська" 750 кіловольт, а також продовжити будівництво ЛЕП 330 кіловольт, яка буде відходити від цієї підстанції. Весь Каховський енерговузол буде завершено до кінця 2017 року", - сказав він.

Ковальчук додав, що запуск Каховського енерговузла дозволить розвантажити потужності Запорізької АЕС.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України і Європейський інвестиційний банк у вересні 2011 року підписали угоду про фінансування будівництва ліній електропередач напругою 750 кВ "Запорізька АЕС – Каховська" обсягом 175 мільйонів євро. У вересні 2012 року Верховна Рада України ратифікувала угоду на проведення даного будівництва.

2014 року було розпочато будівництво підстанції "Каховська".

На початку серпня 2016 року прес-служба "Укренерго" повідомила, що компанії-підрядники завершили будівельні роботи підстанції "Каховська" на 90%.