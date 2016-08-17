"Укренерго" підключило дві нові лінії електропередач із живленням від двох АЕС до Київського енерговузла

Державна компанія "Укренерго", оператор об'єднаної енергосистеми України, підключила дві нові лінії електропередач до Київського энергоузлу, що дозволить додатково передавати 400 МВт потужності для потреб Києва і Київської області, а також знизити залежність столичного регіону від роботи Трипільської ТЕС і Київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в. о. голови "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

"Сьогодні планово було включено дві ЛЕП напругою 330 кВ від підстанції "Київська", яка живиться лініями по 750 кВ від Хмельницької та Рівненської атомних станцій", - сказав він.

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Ковальчук додав, що вартість самих ЛЕП складає 400 мільйонів гривень і вартість будівельних робіт на підстанції "Київська" - 800 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, будівництво двох ЛЄП напругою 330 кВ від підстанції "Київська" до Київського енерговузла було розпочато в 2007 році, але на тривалий час роботи були зупинені у зв'язку з вирішенням земельних питань.

Загальна вартість усього об'єкта (будівництво підстанції "Київська" і ЛЕП до Київського энергоузлу) становить 1,2 мільярда гривень.

На сьогодні загальне споживання Києва і Київської обл. становить 1600 МВт.