Обвал на ринку нафти триває

На світових торгах в середу, 17 серпня, ціни на нафту продовжують знижуватися на тлі сумнівів аналітиків в успіху можливих переговорів країн-виробників щодо обмеження видобутку для стабілізації ринку, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 0,79% - до $48,84 за барель, ф'ючерси на американську нафту WTI - на 0,58%, до $46,31 за барель.

Читайте такожMorgan Stanley прогнозує падіння вартості Brent до $40За словами трейдерів, тиск на нафтові котирування надають фіксація прибутку інвесторами після недавнього ралі, а також сумніви в тому, що переговори про обмеження видобутку, спрямовані на стабілізацію перенасиченого ринку, виявляться успішними.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК), можливо, обговорить заморозку видобутку нафти під час зустрічі з представниками держав, що не входять в картель, в наступному місяці. При цьому, за словами джерел в ОПЕК, Саудівська Аравія, яка є найбільшим виробником і експортером нафти в картелі, хоче більш високих цін на нафту.

"Чутки навколо співпраці виробників поновилися, вони підтримуються недавніми коментарями міністра енергетики Саудівської Аравії, який допустив можливість зростання цін", - повідомляють аналітики французького банку BNP.

Однак, як і багато інших, аналітики BNP висловили сумніви в успішному результаті переговорів.