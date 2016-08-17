У Британії схвалено будівництво найбільшої в світі ферми вітряних електростанцій

Уряд Великої Британії схвалив будівництво прибережної вітряної електростанції Hornsea Project Two, яка стане найбільшою в світі, передає Bloomberg.

Забудовник, компанія Dong Energy, отримала дозвіл від секретаря департаменту бізнесу та енергетики Грега Кларка на будівництво ферми вітряних електростанцій потужністю 1,8 ГВт. На її спорудження знадобляться інвестиції в обсязі 6 млрд фунтів ($7,8 млрд).

Читайте такожБританія після п'ятирічної перерви відновлює видобуток сланцевого газу"Велика Британія є світовим лідером в області вітрових електростанцій, і ми маємо намір зробити цю сферу одним із провідних напрямів для інвестицій щодо відновлюваних джерел енергії, а це означає робочі місця та економічне зростання по всій країні", - сказав Кларк.

Hornsea Project Two стане лідером по потужності серед вітряних електростанцій у світі, обійшовши проект Hornsea Project One, схвалений на початку цього року.

Уряд Британії затримав своє рішення щодо Hornsea з червня, це давало додатковий час для вивчення впливу проекту на популяції морських свиней.

Департамент з питань продовольства, сільського господарства та навколишнього середовища країни запропонував велику площу південної частини Північного моря закрити для робіт з вітряних проектів.