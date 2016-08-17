"Укргазвидобування" виграло суд у компанії нардепа Онищенка

Найбільша в Україні газодобувна компанія «Укргазвидобування» за допомогою суду розірвала підписаний у листопаді 2007 року договір про спільну діяльність (СД) з компанією «Надра Геоцентр», яку пов'язують з втікачам з України депутатом Олександром Онищенко.

Про це йдеться у постанові Київського апеляційного господарського суду від 9 серпня.

У документі повідомляється, що представники прокуратури надали дані про реалізацію компанією «Надра Геоцентр» природного газу за ціною нижче ринкової.

Читайте такожУтікач Онищенко збирається звертатися до Євросуду з прав людиниЗокрема, з січня 2014 року по червень 2015 року компанія реалізувала 426,1 млн куб. м газу на суму 1,917 млрд гривень (за цінами, вказаними в аукціонних свідоцтвах і податкових накладних), тоді як ринкова вартість цього газу становила - 3,084 млрд гривень (згідно висновку експертизи). В результаті, як зазначає Генпрокуратура, оператор СД - «Надра Геоцентр» недоотримав 1,166 млрд грн.

Також вказується, що «Укргазвидобування» ініціювало позов щодо розірвання договору СД тому, що "Надра Геоцентр" не виконала інвестиційні зобов'язання з встановлення вузлів обліку газу, а також несвоєчасно сплачувала податкові зобов'язання.

Внеском "Укргазвидобування" в договір СД з "Надра Геоцентр" були 37 свердловин вартістю 107 млн грн, внеском "Надра Геоцентр" - майно та грошові кошти в розмірі 209,6 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організаторів схеми розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з «Укргазвидобування», в результаті чого державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

5 липня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Олександра Онищенка – головного фігуранта газової схеми. Але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, покинув Україну.

В кінці липня генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав повідомлення про підозру народному депутату Онищенку. Його підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб або злочинною організацією), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 2 ст. ст.364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.