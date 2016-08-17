Рівненська АЕС планує з 18 серпня вивести в плановий ремонт четвертий енергоблок

Рівненська АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", планує з 18 серпня вивести в планово-попереджувальний ремонт енергоблоку № 4.

Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".

"Виведення енергоблоку № 4 в середній планово-попереджувальний ремонт запланований на 18 серпня 2016 р.",- йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що цей ремонт триватиме 52 дні.

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"Потужність енергоблоку №4 з реактором типу ВВЕР-1000 складає 64% від номінального показника", - також повідомляє прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, третій енергоблок Рівненської АЕС з 10 травня по 8 серпня 2016 року перебував у ремонті через нещільності в системі охолодження статора генератора.

16 серпня на атомних електростанціях України було вироблено 192,35 млн кВт-год електроенергії.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Кузнецовськ. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.