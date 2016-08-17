Держатомрегулювання почало перевірку блоку №2 Запорізької АЕС для продовження строку його експлуатації

Державна інспекція з ядерного регулювання початку інспекційне обстеження готовності до продовження терміну експлуатації енергоблоку №2 Запорізької АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".

Про це повідомляє прес-служба Запорізької АЕС на своїй сторінці в мережі Facebook.

Начальник управління по роботі з громадськістю Сергій Шимчев повідомив про початок роботи комісії Держатомрегулювання на другому енергоблоці Запорізької АЕС.

Також, за його словами, перед перевіркою було вжито заходів з підвищення безпеки, модернізації, реконструкції та технічного переоснащення першого і другого енергоблоків.

Як повідомляв УНІАН, держкомпанія "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних станцій України, вважає своїм головним завданням продовження терміну служби діючих атомних блоків, а не будівництво нових.

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У планах компанії – за 6 років продовжити термін експлуатації 9 з 15 енергоблоків, оскільки до 2020 року у них закінчується проектний термін служби.

17 липня 2015 року Запорізька АЕС направила до Держатомрегулювання комплексний аналіз безпеки енергоблоку №2 для продовження його експлуатації. Як відзначають на станції, наданий звіт дозволяє зробити висновок, що проект енергоблоку, технічні засоби та адміністративні заходи по захисту споруд, систем та елементів забезпечують безпечну, надійну і ефективну експлуатацію енергоблоку №2.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році.