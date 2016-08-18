Ціна нафти Brent знижується, але тримається вище позначки $49

На світових торгах у четвер, 18 серпня, нафта Brent подешевшала, оскільки перспектива рекордного показника видобутку в Саудівській Аравії чинить тиск на ринки, а трейдери зафіксували прибуток після практично постійного ралі в серпні, передає Reuters.

Так, з початку торгів ф'ючерси на нафту Brent торгувалися по $49,66 за барель, що на 0,38 відсотка нижче попереднього закриття.

Між тим, ф'ючерси на американську марку нафти WTI поки демонструють нульову динаміку, тримаються біля позначки $46,77 за барель.

Читайте такожMorgan Stanley прогнозує падіння вартості Brent до $40Саудівська Аравія - провідний експортер нафти натякає на можливе нарощування поставок палива в серпні до нового максимуму, який буде вище липневого показника в 10,67 мільйона барелів на добу, що стало рекордно високим обсягом в історії країни, напередодні складних переговорів про замороження рівня видобутку чорного золота у світі.

Вартість нафти досягла майже $50 за барель днем раніше, підтримувана ймовірністю заморозки або навіть зменшення видобутку після запланованої у вересні зустрічі країн ОПЕК.

Аналітики Citi попередили про ризики ралі цін головним чином на тлі можливості переговорів, враховуючи, що аналогічні зустрічі, які відбулися раніше в 2016 році, не принесли результатів.