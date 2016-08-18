Четвертий енергоблок РАЕС відключено від мережі для проведення планового ремонту

Рівненська АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», відключила від мережі енергоблок №4 для проведення середнього планово-попереджувального ремонту. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатому».

«18 серпня 2016 року енергоблок №4 Рівненської АЕС відключено від енергомережі для проведення середнього планово-попереджувального ремонту», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожДержатомрегулювання: Російська пропаганда намагається налякати українців фейками про "ядерний могильник"Також повідомляється, що тривалість ремонту складе 52 дні, за цей час планується провести середній ремонт реактора з частковим перевантаженням ядерного палива, ремонт турбоагрегату, капітальний та поточні ремонти головних циркуляційних насосів та інші роботи.

«Буде також проведено ряд зверхрегламентних робіт, спрямованих на підвищення безпеки та продовження терміну експлуатації, а саме - заміна нейтронно-вимірювальних каналів системи внутрішньореакторного контролю та обстеження контрольно-вимірювальних приладів», - відзначили в прес-службі.

Згідно з повідомленням, станом на 18 серпня в роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС на номінальному рівні потужності із сумарним навантаженням 1790 МВт.

Як повідомляв УНІАН, третій енергоблок Рівненської АЕС з 10 травня по 8 серпня 2016 року перебував у ремонті через нещільності в системі охолодження статора генератора.

17 серпня прес-служба «Енергоатому» повідомила про те, що Рівненська АЕС планує з 18 серпня вивести в планово-попереджувальний ремонт енергоблок №4.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Кузнецовськ. На РАЕС експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю 2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.