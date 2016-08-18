Южно-Українська АЕС підключила до мережі після ремонту перший енергоблок

Південно-Українська АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», підключила до мережі енергоблок №1 після проведення середнього планового ремонту. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатому».

«18 серпня 2016 року енергоблок №1 Южно-Української АЕС було підключено до енергомережі після проведення середнього планового ремонту», - йдеться в повідомленні.

Читайте також"Енергоатом" збільшив дохід від реалізації електроенергії майже до 23 мільярдівТакож повідомляється, що обладнання енергоблоків №2 та №3 працює без зауважень в заданому режимі.

«Радіаційний фон на промисловому майданчику Южно-Української АЕС знаходиться на рівні природних фонових значень... Викиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень», - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, енергоблок №1 Южно-Української АЕС був відключений від енергомережі 24 червня 2016 для проведення середнього планового ремонту.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).