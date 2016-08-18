Ціна нафти перевищила психологічну позначку $50 і знову обвалилася

На торгах у четвер, 18 серпня, ціна нафти Brent вперше з 5 липня перевищила психологічну позначку $50, після чого знизилася до $49,98, згідно з даними Інтерконтинентальної біржі.

Читайте такожMorgan Stanley прогнозує падіння вартості Brent до $40Як повідомляв УНІАН, з початку торгів 18 серпня нафта Brent подешевшала, оскільки перспектива рекордного показника видобутку в Саудівській Аравії чинила тиск на ринки, а трейдери зафіксували прибуток після практично постійного ралі в серпні. Ф'ючерси на нафту Brent торгувалися по $49,66 за барель, що на 0,38 відсотка нижче попереднього закриття. Між тим, ф'ючерси на американську марку нафти WTI поки демонструють нульову динаміку, тримаються біля позначки $46,77 за барель.

Вартість нафти досягла майже $50 за барель 17 серпня, підтримувана ймовірністю заморозки або навіть зменшення видобутку після запланованої у вересні зустрічі країн ОПЕК.