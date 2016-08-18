"Енергоатом" підписав договір з компанією URENCO на постачання збагаченого урану для українських АЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" підписала договір з британсько-німецько-голландською компанією URENCO на постачання збагаченого урану на завод американської компанії Westinghouse, яка буде виробляти з нього ядерне паливо для українських АЕС.

Про це на прес-конференції, присвяченій підписанню договору, сказав президент "Енергоатому" Юрій Недашковський.

"Ми підписали контракт на постачання збагаченого уранового продукту для українських АЕС. Цей продукт протягом трьох років буде поставлятися на завод компанії Westinghouse в Швеції, де з нього буде вироблятися паливо для наших АЕС", - сказав він.

За його словами, URENCO було обрано переможцем на тендері, оскільки мала найкращу цінову пропозицію.

Також Недашковський зазначив, що таким чином "Енергоатом" активно працює над диверсифікацією не тільки ядерного палива, але і ядерних матеріалів. Крім того, компанія має намір диверсифікувати послуги з транспортування ядерних матеріалів.

Виконавчий директор із закупівель ядерного палива та інформаційного забезпечення "Енергоатому" Ольга Кравець розповіла, що контрактом з URENCO передбачено гарантована поставка двох партій збагаченого урану на завод Westinghouse щорічно та двох у разі необхідності. За її словами, в тендері брали участь 5 компаній.

У свою чергу гендиректор URENCO Томас Хаберле розповів, що конкуренція на тендері була досить серйозною, проте його компанія змогла виграти завдяки кращому пропозиції.

При цьому він зазначив, що URENCO посідає третину світового ринку послуг збагачення урану, а заводи та установки компанії працюють в трьох країнах – Німеччині, Голландії та Британії.

За його словами, URENCO має можливість купувати уран для збагачення з різних країн.

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Як повідомляє прес-служба компанії-оператора АЕС, URENCO і "Енергоатом" вже мають успішний досвід двостороннього співробітництва, наприклад, в 2010 році були здійснені постачання збагаченого урану на заводи Westinghouse для виробництва ядерного палива для українських АЕС.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

URENCO – світовий провайдер послуг зі збагачення урану для потреб ядерної енергетики. Компанія має виробничі потужності в Британії, Голландії, США та Німеччини. URENCO використовує власну технологію центрифугування, що дозволяє надавати безпечні та економічно рентабельні послуги по збагаченню урану для мирних цілей.