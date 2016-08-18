Україна скоротила видобуток нафти і газового конденсату майже на 10%

Україна за 7 місяців 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротила видобуток нафти і газового конденсату на 9,8% - до 1,28 мільйона тонн.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, за звітний період підприємства Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" скоротили видобуток нафти і газового конденсату на 9,1% - до 1,18 мільйона тонн.

Також повідомляється, що в липні видобуток нафти і конденсату по Україні впала на 9,2% - до 184,1 тисячі тонн.

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Як повідомляв УНІАН, видобуток нафти в Україні 2015 року скоротився порівняно з 2014 роком на 11,8% – до 1,801 мільйона тонн.

За даними Держстату, видобуток нафти в Україні в січні-червні 2016 року (без урахування анексованого Росією Криму та зони АТО) скоротилася у порівнянні з січнем-червнем 2015 року на 11,6% – до 822 тисяч тонн.

Найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" за 7 місяців 2016 року скоротила видобуток нафти на 10,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 763 тисяч тонн. Незважаючи на це, компанія планує наростити видобуток за рахунок технічного переоснащення, у тому числі застосування електричних відцентрових насосів.