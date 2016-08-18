Україна з початку року збільшила експорт електроенергії на 9%

Україна за січень-липень 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшила експорт електроенергії на 9% - до 2,460 мільярда кВт-год.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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Згідно з повідомленням, експорт електроенергії в липні поточного року скоротився в порівнянні з липнем 2015 року на 40,3% - до 271,3 мільйона кВт-год.

Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-червні 2016 року збільшила експорт електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 21,5% - до 2,189 мільярда кВт-ч.

При цьому експорт електроенергії найбільшою приватною енергетичною компанією ДТЕК за підсумками січня-червня 2016 року зріс на 24,5% - до 2,178 мільярда кВт-год.

За даними держкомпанії-оператора об'єднаної енергосистеми України "Укренерго", експортом електроенергії займаються компанії "ДТЕК Павлоградвугілля", "ЕРУ Трейдінг" та "Донбасенерго".