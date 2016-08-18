Запорізька АЕС завершує заходи з підготовки до продовження термінів експлуатації блоків №1 та №2

Запорізька атомна електростанція завершує заходи з підготовки до продовження термінів експлуатації блоків №1 і №2 станції, йдеться в повідомленні Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".

"Питання продовження експлуатації у понадпроектний термін енергоблоків №1 та №2 Запорізької АЕС вирішуються паралельно і практично одночасно. Не тільки на першому, але і на другому енергоблоці заплановані роботи з модернізації та реконструкції обладнання виходять на фінішну пряму", - повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, після виконаної за останні роки роботи в частині модернізації та заміни електричного обладнання, автоматики, програмно-технічних комплексів зараз обидва енергоблоки істотно поліпшили свої технічні характеристики і стали набагато більш сучасними і надійними.

"Сьогодні ми можемо говорити про досконаліше обладнання нового покоління, яке не тільки зручно в управлінні та контролі в процесі експлуатації, але і володіє набагато більшими можливостями в частині діагностики відмов, відхилень або недоліків даного обладнання", – підкреслив в. о. начальника енергоблоку №2 Олексій Доронін, слова якого наводяться в повідомленні.

За інформацією "Енергоатому", на лінії цеху теплової автоматики і вимірювань на другому блоці проводилася заміна обладнання уніфікованого комплексу технічних засобів на програмно-технічний комплекс з систем безпеки, систем нормальної експлуатації реакторного і турбінного відділень. Виконана заміна програмно-технічного комплексу аварійного та попереджувального захистах. Повністю замінена автоматична система управління турбіною.

Електричний цех виконав заміну 6-кіловольтних вимикачів, комплекту трансформаторів власних потреб підстанції систем безпеки.

Тривають заходи, пов'язані з поставарийным моніторингом ситуації (ПАМС). На блоці встановлено обладнання, що здатне ефективно працювати в жорстких умовах - як під час аварійних ситуацій, так і в процесі їх ліквідації.

Також повідомляється, що тривають роботи з кваліфікації обладнання, трубопроводів, арматури на сейсмостійкість, їх виконують служба головного спеціаліста по енергетичних реакторах і персонал експлуатаційного підрозділу. На блок поставлено обладнання, здатне підтримувати його працездатність в умовах тривалого знеструмлення.

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Як повідомляв УНІАН, держкомпанія "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних станцій України, вважає своїм головним завданням продовження терміну служби діючих атомних блоків, а не будівництво нових.

У планах компанії – за 6 років продовжити термін експлуатації 9 з 15 енергоблоків, оскільки до 2020 року у них закінчується проектний термін служби.

17 липня 2015 року Запорізька АЕС направила до Держатомрегулювання комплексний аналіз безпеки енергоблоку №2 для продовження його експлуатації. Як зазначають на станції, наданий звіт дозволяє зробити висновок, що проект енергоблоку, технічні засоби та адміністративні заходи по захисту споруд, систем та елементів забезпечують безпечну, надійну і ефективну експлуатацію енергоблоку №2.

17 серпня Державна інспекція з ядерного регулювання початку інспекційне обстеження готовності до продовження терміну експлуатації енергоблоку №2 Запорізької АЕС.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію 1984 року, другий – 1985 року, третій – 1986 року, четвертий – в 1987 року, п'ятий – 1989 року, шостий – 1995 року.