"Одесагаз" через зупинку ОПЗ відправляє в неоплачувані відпустки більшу частину персоналу: прийом громадян припинено

Компанія "Одесагаз" (Одеса), що здійснює транспортування і подачу природного газу в регіоні, заявляє про вимушену відправлені в неоплачувану відпустку більшої частини персоналу з-за зупинки одного з найбільших підприємств хімічної промисловості України Одеського припортового заводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в заяві адміністрації, розміщеному на сайті підприємства.

У ньому наголошується, що у зв'язку із зупинкою ОПЗ та незапланованим зменшенням обсягу транспортування природного газу по Одеській області на 80%, в "Одесагазі" склалося вкрай важке фінансово-економічне становище.

"Виник дефіцит коштів для належної експлуатації системи газопостачання Одеської області та Одеси. У результаті адміністрація ПАТ "Одесагаз" змушена відправити більшість персоналу у безстрокову відпустку без збереження заробітної плати", - сказано в заяві.

Зазначається, що "Одесагаз" також припиняє прийом громадян на абонентських дільницях. При цьому, аварійне обслуговування системи газопостачання службою "104" залишається без змін.

"Про відновлення стабільної роботи підприємства буде повідомлено додатково", - йдеться в заяві.

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Як повідомляв УНІАН, у середині травня 2016 року Кабінет міністрів затвердив умови повторної приватизації ОПЗ зі стартовою ціною пакета акцій підприємства в 13,175 мільярда гривень, або 500 мільйонів доларів. Конкурс з продажу заводу мав відбутися 26 липня, проте 18 липня стало відомо, що конкурс зірвано через відсутність заявок інвесторів.

20 липня "Укртрансгаз" обмежив постачання газу для ОПЗ до погашення боргів за транспортування палива, а вже через тиждень, 28 липня, компанія-оператор газотранспортної системи подала позов в суд на ОПЗ. За даними "Укртрансгазу", борг ОПЗ за газ досяг 434 мільйонів гривень. Розгляд позову призначено в Господарському суді Одеської області на 25 серпня 2016 року.

11 серпня заступник директора ОПЗ Микола Щурик заявив, що завод було зупинено, після чого прес-служба "Укртрансгазу" повідомила, що ОПЗ самостійно припинив споживання газу.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (р. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.