Реалізація "Турецького потоку" буде мати негативні наслідки для України - Коболєв

Про це повідомив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв'ю одному з національних телеканалів.

"Для України реалізація цього проекту буде мати негативні наслідки, не такі великі як від "Північного потоку", але втрата приблизно 15 млрд куб. м транзиту з 70 млрд куб. м поточних - це дуже велика сума", - сказав Коболєв.

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Також Коболєв підкреслив труднощі реалізації "Турецького потоку", які складаються в складних і мінливих політичних відносинах між Росією і Туреччиною, разом з тим, глава "Нафтогазу" сказав, що російська сторона вже закупила всі труби для початку будівництва.

Як повідомляв УНІАН, в грудні 2014 року між Москвою і Анкарою була досягнута домовленість про будівництво газопроводу між Росією і Туреччиною по дну Чорного моря. Проект, названий "Турецьким потоком", припускав прокладку чотирьох ниток загальною потужністю 63 млн кубометрів газу в рік. Спочатку планувалося, що 16 млн кубометрів буде поставлятися в Туреччину, інший обсяг намічено розподілити через газовий вузол на кордоні з Грецією.

Після конфлікту між Москвою і Анкарою через збитий російський літак в листопаді 2015 року реалізація проекту була припинена.

26 липня 2016 року Туреччина оголосила про готовність приступити до будівництва першої нитки газопроводу "Турецький потік".

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Міністр економіки країни Ніхат Зейбекчі заявив, що "існують політичні рішення про врегулювання питання щодо подальшої реалізації проекту". За його словами, тема будівництва чорноморського газопроводу зараз обговорюється на переговорах з російською стороною.

10 серпня Президент Росії Володимир Путін заявив, що будівництво першої частини газопроводу "Турецький потік" в обхід України для потреб Туреччини може розпочатися «найближчим часом», будівництво другої частини для поставок в ЄС - буде узгоджене з Єврокомісією.