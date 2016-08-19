"Нафтогаз" залучить до позову проти "Газпрому" матеріали про зниження тиску газу на східному кордоні України
"Нафтогаз України" буде 26 серпня подавати до Стокгольмського арбітражу останні свої претензії, що стосуються позову компанії за договором транзиту природного газу через територію України до російському монополісту "Газпрому".
Також "Нафтогаз" долучить до цих документів матеріали про зниження Росією тиску газу на східному кордоні України, яке мало місце наприкінці липня 2016 року.
Про це повідомив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв'ю одному з національних телеканалів.
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"До цього (додавання претензій про зниження тиску газу з боку Росії - УНІАН) дійде 26 серпня, коли "Нафтогаз" буде подавати останнє подання, тобто перелік інформаційних матеріалів для арбітражу за нашим позовом щодо транзиту природного газу", - сказав він.
Також Коболєв додав, що це останній момент, коли "Нафтогаз" може надати матеріали і дані про зниження тиску будуть до них включені.
"Дійсно мала місце ситуація падіння тиску газу на східному кордоні України з боку Росії наприкінці липня. На сьогодні ситуація вирівнялася і тиск відповідає мінімальній нормі", - також додав глава "Нафтогазу".
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Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз" судиться з російським "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: щодо транзиту російського газу в ЄС через територію України і купівлі-продажу Україною російського газу. Також повідомлялося, що "Нафтогаз" має намір судитися з Росією з приводу втрати своїх активів в Криму в результаті анексії півострова.
В середині березня поточного року "Газпром" збільшив позовні вимоги до "Нафтогазу України" в Стокгольмському арбітражі до 31,759 млрд дол. З 29,2 млрд дол. У свою чергу глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв оцінював загальну суму претензій до російського "Газпрому" в 30 млрд дол.
На початку липня Коболєв повідомив, що слухання в арбітражному суді Стокгольма за контрактом "Нафтогазу" і "Газпрому" на постачання газу розпочнуться наприкінці вересня, а з транзитним контрактом - наприкінці листопада 2016 року.
2 серпня Коболєв заявив, що сума претензій "Нафтогазу України" за позовами до російського газового монополіста "Газпром", які розглядаються в Стокгольмському арбітражі, перевищує 26,6 млрд доларів.