Ціна нафти перевищила $51, досягнувши максимуму восьми тижнів

На світових торгах у п'ятницю, 19 серпня, ціна нафти Brent перевищила $51 за барель - максимум за вісім тижнів, і може показати зростання сьомі торги поспіль, бо є надія, що основні нафтовиробники зуміють домовитися про заходи щодо підтримки цін, а це підігріває настрій учасників ринку, передає Reuters.

Так, з початку торгів ф'ючерси на нафту Brent торгувалися по $51,13 за барель, що на 0,45% вище попереднього закриття.

Ф'ючерси на американську марку WTI зросли на 0,89 відсотка, до $48,65 за барель.

Читайте такожMorgan Stanley прогнозує падіння вартості Brent до $40"Ціни на нафту зростають за рахунок зниження запасів у США і оптимізму на ринку, який підтримується переговорами ОПЕК", - сказав трейдер з Гонконгу.

Міністр нафти Нігерії Еммануель Ібе Качікву раніше зазначав, що хоча скорочення видобутку нафти ОПЕК малоймовірно, але є надія, що зустріч виробників в Алжирі у вересні допоможе стабілізувати ціни.