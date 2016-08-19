Чергові переговори Білорусі та "Газпрому" щодо ціни газу закінчилися нічим

«Хід співробітництва у газовій сфері» обговорили 18 серпня в центральному офісі ВАТ «Газпром» глава правління компанії Олексій Міллер та заступник прем'єр-міністра Білорусі Володимир Семашко, повідомляють «Білоруські новини».

«Зазначено, що «Газпром» забезпечує надійне газопостачання республіки, поставляючи газ у необхідному білоруським споживачам обсязі. У січні-липні 2016 року постачання становило 10,3 млрд куб. м газу», - йдеться в прес-релізі «Газпрому».

Про досягнуті на зустрічі домовленості в релізі не сказано нічого.

Читайте такожСума претензій "Нафтогазу" за позовами до "Газпрому" становить майже $27 мільярдівПопередня зустріч Міллера і Семашко, про яку офіційно оголошувалося, пройшла 7 червня. Тоді обговорювалися «актуальні питання взаємодії «Газпрому» і Білорусі». Про підсумки переговорів теж не було сказано ні слова. У прес-релізі йдеться, як і зараз, про виконання російською стороною своїх зобов'язань перед білоруськими споживачами, безперебійний транзит газу.

Між тим, Мінськ і Москва, по-різному трактуючи нормативно-правову базу, вже багато місяців сперечаються про ціну на газ. Білоруська сторона безуспішно наполягає на її зниженні і платить за справедливим, на її погляд, розцінками. В результаті, як вважає російська сторона, до початку літа утворився борг, який перевищує 200 млн доларів США. Для нібито стимулювання погашення боргу Москва в третьому кварталі скоротила поставки нафти на білоруські НПЗ.