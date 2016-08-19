АМКУ готовий звернутися до суду, щоб змусити "Газпром" сплатити штраф у 85 мільярдів гривень

Антимонопольний комітет України готовий звернутися в суд і через суд примусити російського газового монополіста компанії "Газпром" сплатити накладений на компанію в січні поточного року штраф у 85 мільярдів гривень за порушення антимонопольного законодавства України.

Про це в ході прес-конференції сказав голова Комітету Юрій Терентьєв.

Терентьєв нагадав, що "Газпром" намагався всіма способами оскаржити рішення про штраф і на поточний момент продовжує свою судову активність.

"Однак є рішення АМКУ, накладено штраф, рішення повинно бути виконане. Якщо воно не буде виконано, будемо звертатися до суду", - сказав Терентьєв.

Він також підкреслив, що матеріали звернення в суд вже готові, однак точної дати подачі позову поки немає.

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Як повідомляв УНІАН, у січні поточного року Антимонопольний комітет України виставив російському газовому монополісту "Газпрому" штраф у 85 мільярдів гривень (близько 3,4 мільярда доларів) за зловживання монопольним становищем на вітчизняному ринку транзиту газу.

Рішення було прийнято в рамках виконання доручення уряду, а також у світлі офіційних звинувачень Європейської Комісії, висунутих "Газпрому" у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

12 квітня поточного року "Газпром" вирішив оскаржити це рішення, зареєструвавши позов в Господарському суді Києва. Проте суд відхилив позов російського монополіста.