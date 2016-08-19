"Нафтогаз" розраховує в цьому році отримати 16-18 мільярдів прибутку

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" розраховує отримати за підсумками 2016 року 16-18 мільярдів гривень чистого прибутку.

Про це в ефірі "5 каналу" сказав голова правління компанії Андрій Коболєв.

"У першому півріччі прибуток буде 21 мільярд гривень. В цілому по року ми очікуємо 16-18 мільярдів гривень прибутку", - сказав Коболєв.

Він зазначив, що прибуток за результатами всього 2016 року буде нижче отриманої за підсумками першого півріччя, так як очікувані збитки від продажу газу населенню у першому кварталі 2017 року будуть відображені у звітності 2016 року.

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Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2015 року "Нафтогаз" отримав 25 мільярдів гривень чистого збитку, тоді як 2014 року чистий збиток компанії склав 89,9 мільярда гривень.

Валовий прибуток "Нафтогазу" за підсумками 2015 року склав 12,5 мільярда гривень проти 11 мільярдів збитку 2014 року. Компанія завершила 2015 рік з чистим доходом 112,76 мільярда гривень, що на 51% більше показника 2014 року.