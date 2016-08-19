Нафта ОПЕК подорожчала майже на 3%

Ціна нафтової корзини ОПЕК у четвер, 18 серпня, підвищився на 1,16 долара, або на 2,6%, до 46,5 долара за барель, тоді як у попередній торговий день вона становила 45,34 долара за барель, повідомляє Росбалт з посиланням на сайт картелю.

Термін "кошик" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) був офіційно введений 1 січня 1987 року. Нафтовий кошик - це умовна суміш, яка складається з марок нафти, які постачають на світовий ринок 13 країн картелю. Історичним максимумом для "кошика" картелю є цінова позначка 140,73 долара за барель, зафіксована 3 липня 2008 рік.

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Нафтовий кошик ОПЕК є одним з ключових цінових індикаторів світового ринку нафти.

Сьогодні вранці світові ціни на "чорне золото" підвищувалися, а нафта еталонної марки Brent трималася на максимумі з 23 червня - вище 51 долара за барель. Так, станом на 8:47 вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш Brent додала 0,37% і досягла 51,06 долара за барель. Ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднялася на 0,77% до 48,59 долара за барель.

Ціни на нафту, почавши торги в п'ятницю зі зниження, потім пішли вгору і можуть завершити тиждень рекордним за останні 5 місяців зростанням.