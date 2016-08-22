Ціни на нафту знову впали

На світових торгах у понеділок, 22 серпня, ціни на нафту впали, оскільки аналітики стали сумніватися, що в результаті майбутніх переговорів нафтовидобувачів вдасться скоротити надлишок чорного золота, експерти вважають, що ціна нафти знову опуститься нижче $50 за барель через переоцінене ралі серпня, коли ціни підскочили на 20 відсотків, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на марку Brent торгуються на рівні $50,01 за барель, знизившись на 88 центів, або на 1,73%. Ф'ючерси на WTI знизилися на 51 цент, або на 1,05%, до $48,01 за барель.

Читайте такожMorgan Stanley прогнозує падіння вартості Brent до $40Зростання експорту продуктів нафтопереробки в Китаї також чинило тиск на нафту, оскільки цей показник вважається одним з індикаторів глобального надлишку палива, стверджують аналітики.

Аналітики ставлять під сумнів виправданість ралі цін на нафту в серпні, пояснюючи, що більша частина підйому була обумовлена закриттям коротких позицій та передбаченням майбутніх переговорів нафтовидобувачів для боротьби з надлишком нафти на ринку.

"Дані підтверджують нашу точку зору про те, що недавній стрибок цін на нафту має технічний і позиційний, а не фундаментальний характер. Насправді, в останні кілька місяців в основному не було нових покупців",- повідомив банк Morgan Stanley.

Щодо майбутніх переговорів про обмеження видобутку чорного золота банк сказав, що угода "вкрай малоймовірна", пояснюючи це "надмірним числом негативних факторів і логістичних перешкод для досягнення значимої угоди".

Члени ОПЕК разом з іншими нафтовидобувними країнами зустрінуться у вересні для обговорення можливого обмеження обсягу видобутої нафти для приборкання надлишку чорного золота на ринку. Однак аналітики вважають, що протиріччя між Саудівською Аравією та Іраном зменшують шанси укладення угоди.