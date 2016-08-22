У "Нафтогазі" розповіли, як можна значно знизити споживання газу населенням

Заміна 3 млн неефективних побутових котлів і печей дозволить зменшити споживання газу населенням України на 2,3 млрд куб. м у рік при нинішньому рівні 11,3 млрд на рік. Про це повідомляє прес-служба Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України».

«Заміни вимагають понад 3 млн неефективних побутових газових котлів і печей, що дозволить скоротити щорічне споживання газу на 2,3 млрд куб. м», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, населення в рік споживає 11,3 млрд куб. м газу, при цьому значна частина цього газу неефективно використовується для обігріву приміщень.

Читайте також"Нафтогаз" прогнозує скорочення імпорту газу в Україну в 2017 році на 7,7%«На сьогоднішній день близько 75% природного газу з обсягу 11,3 млрд куб. м, що споживається населенням, використовується для обігріву будинків. Значна частина цього газу втрачається через низьку ефективність наявних побутових котлів», - зазначає прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2015 року Україна скоротила споживання газу на 20,6% - до 33,7 млрд куб. м.

Згідно з даними Міненерговугілля, Україна за п'ять місяців 2016 року скоротила споживання природного газу на 11,8% - до 16,039 млрд куб. м.

За даними Державної служби статистики, Україна зберегла обсяг споживання природного газу у червні 2016 року порівняно з червнем 2015 року, збільшивши цей показник всього на 0,1%, - до 1,091 млрд куб. м.