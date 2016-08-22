В Україні споживання бензинів скоротилося, дизпалива - зросло

Україна за 6 місяців 2016 року скоротила споживання бензинів на 5,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 1 млн тонн і наростила споживання дизельного палива на 1,7% – до 1,9 млн тонн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Також повідомляється, що споживання мазуту зросло в 2,5 рази – до 367,6 тис. тонн.

Читайте такожУкраїна скоротила імпорт нафтопродуктів на 26%Як повідомляв УНІАН, за даними Фіскальної служби, Україна в січні-червні 2016 року імпортувала нафтопродуктів на суму 1,295 млрд дол., що на 25,4% менше, ніж за аналогічний період 2015 року.

За звітний період Кременчуцький НПЗ виробив 158 тис. тонн бензину А-92 (на 4,3% менше, ніж у січні-червні 2015 року), 138,9 тис. тонн бензину А-95 (в 2,3 рази більше), 256,3 тис. тонн дизпалива (+11,9%), 77,5 тис. тонн реактивного палива (+38,1%) і 162,2 тис. тонн мазуту (-0,7%).