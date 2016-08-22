Запаси газу в сховищах продовжують зростати: вже накопичено 11,8 мільярдів кубометрів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 13 по 20 серпня збільшилися на 3,8%, або на 431 млн кубометрів, - до 11,826 млрд куб. м з 11,395 млрд куб. м.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

Читайте такожУ "Нафтогазі" розповіли, як можна значно знизити споживання газу населеннямЗа даними компанії, добовий обсяг закачування газу в підземні сховища за станом на 20 серпня становив близько 66,8 млн кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги «блакитного палива» в сховищах. Україна має намір у серпні-вересні закачати в сховища в цілому близько 3,3-3,4 млрд куб. м газу і до опалювального сезону довести запас палива до 14-14,5 млрд куб. м

Першу половину липня Україна імпортувала по словацькому маршруту близько 0,5 млн куб. м/добу і близько 0,4 млн кубометрів з території Угорщини. З середини липня закупівлі почали істотно збільшуватися за словацьким та угорським маршрутами, а також відновився імпорт палива з Польщі.

Держхолдинг "Нафтогаз" планує закуповувати частину імпортного газу за власні кошти, а також з допомогою кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на суму 300 млн дол.