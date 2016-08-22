Росія на чверть скоротила транзит газу через Україну після завершення ремонту "Північного потоку"

Росія майже на чверть скоротила транзит газу через українську газотранспортну систему після завершення планового ремонту на газопроводі «Північний потік» і запуску його у роботу.

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Про це свідчать дані оператора вітчизняної ГТС держкомпанії «Укртрансгаз».

Згідно з повідомленням, заявка на транзит від російського «Газпрому» 18 серпня становила 240 млн кубометрів на добу, а в наступні дні почала істотно скорочуватися. Зокрема, 19 серпня заявка була знижена до рівня 207,4 млн кубометрів, а 20 серпня - до 185,7 млн кубометрів.

Таким чином, протягом двох днів транзит газу через вітчизняну ГТС скоротився майже на чверть.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня російський газовий монополіст компанія "Газпром" звернулася до державної компанії "Укртрансгаз" з проханням забезпечити збільшені обсяги транзиту газу через Україну через ремонт системи газопроводів "Північний потік".

"Укртрансгаз" підтвердив виконання такої заявки у межах контрактних зобов'язань, однак, за інформацією центрального диспетчерського департаменту компанії, станом на 10:00 9 серпня російська сторона не здійснила необхідних дій щодо дотримання контрактних тисків на прикордонних газовимірювальних станціях.

10 серпня національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заявила, що Україна виконала заявку «Газпрому» про збільшення на 20% обсягів транзиту газу в Європу протягом дня, незважаючи на те, що, згідно з контрактом, "Нафтогаз" міг запросити більший термін для забезпечення відповідного зростання транзиту. Зокрема, протягом доби транзит російського газу збільшився з 230 до 276 млн кубометрів.

Довідка УНІАН. Транзит російського газу до країн Європейського Союзу через територію України у 2015 році збільшився порівняно з 2014 роком на 8% - до 67,1 млрд куб. м, у 2014 році - знизився порівняно з 2013 роком на 29,1%, до 59, 4 млрд куб. м.