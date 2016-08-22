Україна за півроку імпортувала зі Швеції 42% ядерного палива, решту - з Росії

Україна за 6 місяців 2016 року імпортувала 41,6% ТВЕЛів (тепловиділяючих елементів, що містять ядерне паливо для роботи реакторів АЕС, – УНІАН) з Швеції, виробництва американсько-японської компанії Westinghouse, і 58,4% - з Росії, виробництва дочірньої компанії держхолдингу «Росатом» - «ТВЕЛ». Про це повідомляє Державна служба статистики.

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За даними Держстату, з Росії було імпортовано ТВЕЛів масою 98,7 т на суму 136,9 млн дол., а зі Швеції – 70,5 т вартістю 67 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2014 році закупила ядерного палива на загальну суму 628,2 млн. дол., зокрема, з Росії – на 588,8 млн дол., з Швеції – на 39,3 млн дол.

У 2015 році для українських АЕС було закуплено палива російського виробництва на 610,9 млн дол. і шведського виробництва – на 32,7 млн дол.

В рамках програми диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій, у 2016 році планувалося придбати більше третини палива у Westinghouse.

У березні 2015 року Южно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва Westinghouse на третьому енергоблоці. У квітні минулого року ЮУАЕС підключила даний блок до енергосистеми країни.

Голова Westinghouse Денні Родерік заявляв, що його компанія готова впровадити своє паливо на всіх атомних електростанціях України. У свою чергу, в Міненерговугілля відзначали, що Україна планує в 2016 році використовувати паливо Westinghouse на трьох блоках АЕС з 15 працюючих. Крім того, у лютому 2016 року «Енергоатом» поставив на Запорізьку АЕС першу партію ядерного палива виробництва Westinghouse.

У 2018 році «Енергоатом» планує заповнити активну зону одного з реакторів виключно палива виробництва Westinghouse, повністю замінивши ним російське паливо від компанії «ТВЕЛ».

Довідка УНІАН. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.