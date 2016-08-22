Голова "Енергоатома" змінив в. о. гендиректора Запорізької АЕС

Президент Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Юрій Недашковський звільнив з посади виконуючого обов'язки генерального директора Запорізької атомної електростанції Юрія Кульбу, призначивши тимчасово виконуючим обов'язки гендиректора АЕС віце-президента компанії Володимира Пишного.

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Про це повідомляє прес-служба компанії з посиланням на наказ президента «Енергоатома» від 19 серпня 2016 року.

«Тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора Запорізької АЕС з 21 серпня 2016 року призначений віце-президент Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Володимир Пишний», - йдеться в повідомленні.

У компанії також нагадали, що Кульба обіймав посаду виконуючого обов'язки генерального директора ЗАЕС з 22 липня 2016 року.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985 р., третій - у 1986 році, четвертий - в 1987 р., п'ятий - у 1989 р., шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.