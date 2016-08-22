ГПУ проводить обшуки на підприємствах та в офісах компанії "Укргазвидобування"

Генеральна прокуратура України в рамках розслідування кримінального провадження щодо розкрадання державних коштів в період 2012-2015 років проводить обшуки на підприємствах та в офісах компанії "Укргазвидобування”.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

“Відбувається ряд слідчих дій за підозрою у відмиванні коштів”, - сказав Луценко, зауваживши, що такі слідчі дії (обшуки) відбуваються в ряді регіонів України одночасно.

Крім того, Генпрокуратура має в своєму розпорядженні список десятків фіктивних фірм, через які виводилися кошти, заявив він.