ГПУ проводить обшуки на підприємствах та в офісах компанії "Укргазвидобування"
За словами генпрокурора, відомство має списком десятків фіктивних фірм, через які виводилися кошти.
Генеральна прокуратура України в рамках розслідування кримінального провадження щодо розкрадання державних коштів в період 2012-2015 років проводить обшуки на підприємствах та в офісах компанії "Укргазвидобування”.
Читайте такожФіскальна служба заарештувала майно "Укргазвидобування" на 1,8 мільярда
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.
“Відбувається ряд слідчих дій за підозрою у відмиванні коштів”, - сказав Луценко, зауваживши, що такі слідчі дії (обшуки) відбуваються в ряді регіонів України одночасно.
Крім того, Генпрокуратура має в своєму розпорядженні список десятків фіктивних фірм, через які виводилися кошти, заявив він.