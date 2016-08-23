"Нафтогаз" звинувачує "Газпром" у порушенні умов транзитного контракту

Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

"Останнє суттєве падіння тиску відбулося сьогодні (понеділок, 22 серпня, - ред.) на газовимірювальній станції Суджа. Тиск у російській ГТС на цьому ключовому пункті входу склав 53,5 атм при мінімально припустимому значенні 60,0 атм.", – заявили у "Нафтогазі".

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У "Нафтогазі" припускають, що "Газпром" не може стабільно підтримувати тиск у системі через незадовільний стан частини російської газотранспортної інфраструктури.

"З 2011 року російська сторона припинила публікацію даних щодо кількості аварійних ситуацій на традиційних газопроводах та натомість приділяє багато уваги будівництву нових газопроводів. Аналіз ситуації ускладнюється відсутністю пояснень російської сторони щодо недотримання вимог контракту", – наголосили у "Нафтогазі".