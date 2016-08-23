Обвал на ринку нафти триває: Вrent торгується нижче $49 барель

На світових торгах у вівторок, 23 серпня, ціни на нафту продовжують знижуватися, опустившись вперше з 17 серпня нижче позначки $49 за барель, про це свідчать дані торгів.

Так, вартість Brent знизилася на 0,94% - до $48,70, WTI - на 1,24%, до $46,82 за барель.

Читайте такожMorgan Stanley прогнозує падіння вартості Brent до $40Новина про те, що ряд країн відновлюють експорт і видобуток нафти, чинить тиск на вартість "чорного золота". У ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ірак на цьому тижні може наростити експорт з родовищ в Кіркуку, передає ПРАЙМ.

"Нафта знижується в ціні, закінчуючи довгу низку сильного щоденного зростання, оскільки Ірак прагне збільшити постачання приблизно на 5% протягом наступних декількох днів", - цитує видання Wall Street Journal аналітиків ANZ Research.