В Україні з початку року скоротився видобуток нафти і газу

Видобуток природного газу в Україні за січень-липень 2016 року, без урахування анексованого Росією Криму та зони АТО, знизився порівняно з січнем-липнем 2015 року на 0,3% – до 11,4 млрд кубометрів, повідомляє Державна служба статистики України.

Видобуток газу в липні порівняно з червнем збільшився на 2,6% – до 1,6 млрд куб. м. порівняно з липнем 2015 року, видобуток газу в липні 2016 року збільшилася на 1,4%.

Видобуток природного газу в Україні за 2015 рік скоротився порівняно з 2014 роком на 3,1% – до 19,2 млрд кубометрів. У 2014 році було видобуто 19,7 млрд куб. м газу, в 2013 році – 20,4 млрд куб. м.

Крім того, видобуток нафти в Україні в січні-липні 2016 року (без урахування анексованого Росією Криму та зони АТО) скоротився у порівнянні з січнем-липнем 2015 року на 11,9% – до 958 тис. тонн, повідомляє Державна служба статистики України.

Видобуток нафти в липні порівняно з червнем 2016 року збільшився на 4,2% - до 136 тис. тонн. Порівняно з липнем 2015 року, видобуток знизився на 13,5%.

Видобуток нафти в Україні в 2015 році скоротився порівняно з 2014 роком на 11,8% – до 1,801 млн тонн. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є «дочки» НАК «Нафтогаз України» - «Укргазвидобування» і «Укрнафта», в якій держхолдинг «Нафтогаз» володіє контрольним пакетом акцій.