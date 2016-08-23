Співмешканка Вовка купила маєток за $2 мільйони за місяць до введення "роттердамської формули" - ЗМІ

У лютому 2016 року співмешканка голови Нацкомісії регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитра Вовка купила будинок в селі Іванковичі під Києвом. Вартість маєтку ріелтори оцінюють у 1,5-2 мільйони доларів США.

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Про це йдеться у розслідуванні Мар’яни Мотрунич для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Зазначається, що маєток раніше належав заступнику голови Верховної Ради та співзасновнику телеканалу Інтер Олександру Зінченку. Площа будинку - майже 800 кв. м., ділянка землі - півгектара.

В 2004 році офіційно Зінченко сплатив за маєток 250 тисяч доларів. Нині ріелтори оцінюють ринкову вартість подібного житла у півтора-два мільйони доларів. Чотириповерховий маєток розташований по сусідству з будинками екс-міністра палива й енергетики Юрія Бойко та екс-міністром екології Миколи Злочевського.

Журналісти зазначають, що офіційно нерухомість оформлена на Лілію Сільченко, яка не має і не мала ніколи бізнесу. Її батьки теж не були підприємцями. Де працює пані Лілія - невідомо. Документарного зв’язку між Лілією Сільченко та Дмитром Вовком - майже немає, однак сусіди Сільченко упізнали фотографію Вовка, а журналісти програми пізно увечері зустріли голову НКРЕКП під будинком Сільченко.

Через місяць Нацкомісія міняє формулу ціни на вугілля, яке держава закуповує для теплоелектростанцій. Нова формула отримує назву "Роттердам + доставка". Згідно з планами Нацкомісії, вугілля українських виробників купується за ціною палива у нідерландському порті Роттердам ( південноафриканське або американське вугілля, транспортоване морем до порту). Більше того, до ціни докинули ще й уявну вартість перевезення з Роттердаму до України та перевалку такого вугілля в порту.

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Проте Україна не завезла з Роттердаму жодної тони вугілля. Воно потрапляє на українські електростанції із непідконтрольних територій у Луганській та Донецькій областях, а також з Волинської, Львівської та Дніпровської областей. Комісія запропонувала купувати українське вугілля за ціною африканського палива, перевезеного через півсвіту, зазначають журналісти.

Відразу після прийняття формули облігації вугільно-енергетичного монополіста компанії ДТЕК Ріната Ахметова зросли на 40%. Гендиректор ДТЕК Максим Тимченко у квітні повідомив, що ці облігації скуповувала інвесткомпанія ICU: "За нашими даними, компанія ICU набувала облігації ДТЕК з випуску 2013 року. Проте ця інформація на сьогоднішній день могла втратити актуальність". Зазначимо, що чинний голова НКРЕКП з 2009 по 2013 працював віце-президентом з корпоративних фінансів у компанії ICU Валерії Гонтаревої.

Нова методика "Роттердам + доставка" лягла в основу всіх інших розрахунків для встановлення тарифів. Експерт Андрій Герус зазначає, що "та ціна із завищенням вона закладена в наш тариф електроенергії і це є власна одна з причин того, чому тарифи ростуть. І якщо та формула не буде змінена, то вони будуть продовжувати рости".

Саме в час прийняття формули «Роттердам + доставка» голова НКРЕКП, Дмитро Вовк, реєструє Мерседес GL 550 2010 р.в., який вартує до 40 тис дол. Продавцем автівки стала - Лілія Сільченко, йдеться у розслідуванні.

За останні 3 роки доходи Вовка суттєво знизилися. За 13-й рік він задекларував понад мільйон гривень. У 2014, після роботи у московському філіалі компанії Рошен - майже 640 тис грн і 2 млн в російській рублях. За рік роботи в Нацкомісії, Дмитро Вовк майже нічого не заробив. Сума сукупного доходу за 2015 - всього лиш 68 997 грн і 90 копійок. На банківських рахунках за минулий рік трохи більше 1 млн грн. За 2015 - задекларований Infiniti M35 2007 р.в., а в декларації за 2013 рік вказано Mercedes-Benz ML 350 2008 р.в.

Офіційно Дмитро Вовк задекларував 2 земельні ділянки та житловий будинок на 243 кв. м., придбаний 2009 року у селі Зелений Бір. Також задекларовано третину квартири в новобудові Солом’янського району Києва, та квартиру на Печерську, придбану 2014 року. При ринковій ціні квартир з радянським ремонтом у 1200 доларів за квадратний метр, Вовк зумів купити квартиру майже вдвічі дешевше.