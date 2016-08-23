Кабмін спростив правила встановлення лічильників електроенергії для споживачів

Кабінет міністрів України спростив правила встановлення лічильників електроенергії, дозволив споживачам самостійно вибирати і купувати лічильники, скасувавши, таким чином, монополію обленерго на установлення лічильників, а також встановив чіткі терміни параметризації приладів обліку. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.

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Як відзначив голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Дмитро Вовк, постанова уряду розроблялася довго і була зустрінута великим опором з боку енергокомпаній. Разом з тим, ухвалення цього рішення дозволить не тільки скасувати монополію енергопостачальників, а й забезпечити споживачам значну економію коштів.

"Пропонується змінити правила користування електроенергією для населення і дати можливість споживачам економити. Суть змін: потрібно скасувати монополію обленерго в частині лічильників і спростити процедуру їх параметризації. Побутовий споживач зможе тепер сам купити диференційований лічильник, тоді як раніше це можна було зробити тільки в обленерго, а енергопостачальник має прийняти наданий лічильник і провести процедуру його параметризації. Причому тепер також встановлені терміни параметризації – 3 дні для міста і 5 днів для села", – пояснив Вовк.

Коментуючи ухвалену постанову, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відзначив, що це "добре рішення".

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2015 року НКРЕКП затвердила дворічний графік підвищення тарифів на електроенергію для населення. Згідно з цим графіком тарифи будуть поетапно зростати до рівня 90 коп/кВт-год при споживанні до 100 кВт-год на місяць і 1,68 грн/кВт-год при споживанні понад 100 кВт-год на місяць.

З 1 березня 2016 року НКРЕКП підвищила мінімальний тариф на електроенергію для населення на 25% - до 57 коп. за кВт-год. Тоді члени комісії заявляли, що таке поетапне підвищення тарифів здійснюється для усунення перехресного субсидування і вирівнювання цін на ці ресурси до ринкового рівня. Відповідно до концепції подолання перехресного субсидування комісія мала підвищувати тарифи для населення, але утримувати на певному рівні тариф для промисловості. Однак з 1 липня НКРЕКП підвищила вартість електроенергії для промислових споживачів на 8-10%.