Гройсман доручив до 1 вересня спростити підключення до електромереж

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив до 1 вересня цього року остаточно узгодити і ухвалити урядове рішення про спрощення підключення об'єктів господарювання - промислових підприємств та інших об'єктів – до електромереж. Про це Гройсман сказав на засіданні уряду.

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Він нагадав, що на поточний момент спрощена процедура оформлена для підключення до мереж потужністю не більш ніж 160 кВт. «Треба зробити підключення до 5 МВт – зробити його стандартним, а не 160 кВт, як було раніше. Щоб у обленерго не було люфту зловживати цим питанням, – сказав глава уряду. – До 1 вересня треба ухвалити рішення – УНІАН) і розіслати на місця. Наше завдання – припинити знущання енергокомпаній на місцях стосовно громадян і бізнесу».

Як повідомляв УНІАН, питання підключення до електромереж визначається в проекті закону про ринок електроенергії, який підготовлено урядом і передано на розгляд Верховної Ради. У Кабміні очікують, що проект закону буде ухвалено вже цієї осені.

8 червня прем'єр-міністр України Гройсман заявив про необхідність спростити в Україні умови підключення бізнесу до електромереж. При цьому він зазначив, що незрозуміла система підключення до електромереж перешкоджає створенню нових робочих місць та виробництв, а також є корупційним чинником.