Хмельницька АЕС впроваджує нову систему діагностики реакторної установки на першому енергоблоці

Хмельницька АЕС, що входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», почала впровадження комплексної системи діагностики реакторної установки на енергоблоці №1 для підвищення безпеки експлуатації даного блоку. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатома».

«Під час планово-попереджувального ремонту, який триває на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС, розпочато впровадження комплексної системи діагностики реакторної установки», - повідомили в прес-службі, додавши, що дана система включена в перелік основних заходів програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій.

Згідно з повідомленням, комплексна система діагностики реакторної установки включає в себе такі підсистеми: контроль протікання першого контуру, віброконтроль головних циркуляційних насосів, контроль слабо закріплених предметів і залишкового ресурсу обладнання.

Використовуючи дану систему, вже на початкових стадіях можна виявити недоліки та запобігти створенню нештатних ситуацій на атомній станції, підкреслили в «Енергоатомі». З 2008 року така система вже діє на енергоблоці №2 Хмельницької АЕС.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня 2016 року енергоблок №1 Хмельницької АЕС був відключений від енергомережі згідно з поданою заявкою через протікання теплоносія в парогенераторі.

За попередньою оцінкою, причиною стало порушення герметичності теплообмінної трубки парогенератора. За міжнародною шкалою INES дана подія класифікується рівнем «0» (поза шкалою, що не впливає на безпеку).

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) - розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України.