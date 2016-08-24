Віце-президент ЄК Шефчович у вересні відвідає Україну і Росію – ЗМІ

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на Єврокомісію, передає Радіо Свобода.

Візит Шефчовича до Києва планується 2 вересня, до Москви – 11–12-го.

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Він має зустрітися з профільними міністрами обох країн для з’ясування зацікавленості щодо газових переговорів із участю ЄС.

Наразі українська і російська сторони не коментували майбутнього візиту Мароша Шефчовича.

Раніше УНІАН повідомляв, що Єврокомісія (ЄК) може провести переговори щодо газу з Україною і Росією у вересні.