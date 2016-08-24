Іран може підтримати угоду про замороження рівня видобутку нафти - Reuters

За словами джерел агентства Reuters в нафтовій промисловості, Тегеран може підтримати угоду про замороження рівня видобутку нафти, якої ОПЕК планує досягти на зустрічі у вересні цього року, передає РБК.

Хоча Іран досі остаточно не визначився, чи варто підтримувати ці зусилля, ймовірно, Тегеран більшою мірою схиляється до того, щоб досягти взаєморозуміння з іншими виробниками нафти, кажуть джерела агентства.

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Минулого тижня серію візитів в нафтовидобувні країни, в тому числі в Саудівську Аравію та Іран, здійснив міністр нафтової промисловості Венесуели Эулохио дель Піно. Як зазначає Reuters, міністр намагався домогтися підтримки угоди ОПЕК щодо заморожування рівня видобутку.

"Найближчим часом Іран досягне того рівня виробництва нафти, який був у країні до введення санкцій, і після цього він зможе піти на співпрацю", - пояснило Reuters джерело, знайоме з міркуваннями Тегерана після візиту венесуельського міністра.

"В цілому Іран воліє, щоб з боку ОПЕК було більше дій, ніж просто заморожування виробництва всіх країн-учасниць організації на максимальному рівні. Якщо заморожування рівня видобутку позитивно вплине на ціни, Іран сприятиме цьому", - стверджує співрозмовник Reuters.

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За словами джерела агентства в галузі, знайомого з обговореннями в Ер-Ріяді і Тегерані, переговори щодо можливого заморожування рівня видобутку тривають. "Я бачу позитивні знаки, які надходять від найбільших членів ОПЕК", - говорить він.

"Росія хоче бачити угоду ОПЕК, перш ніж робити що-небудь. Так (члени ОПЕК, - ред.) зайняті виробленням угоди", — стверджує джерело Reuters.