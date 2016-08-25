Ціна нафти незначно зросла, але залишається нижче позначки $50 за барель

На світових торгах у четвер, 25 серпня, нафта незначно дорожчає, але вартість сорту Brent залишається нижче позначки $50 за барель через побоювання надлишку пропозиції на ринках через зростання запасів сировини в США та Азії, передає Reuters.

Так, з початку торгів ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 0,14%, до $49,12 за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI торгуються біля позначки $46,90 за барель, що на 0,28% вище попереднього закриття.

Читайте такожMorgan Stanley прогнозує падіння вартості Brent до $40В середу Управління енергетичної інформації (EIA) повідомило про зростання запасів нафти в США на 2,5 мільйона барелів, тоді як аналітики очікували зниження на 455 тис. барелів.

Надії на угоду виробників щодо скорочення пропозиції затьмарили рекордний обсяг видобутку членами Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і слабкі перспективи добровільного обмеження виробництва.

"Brent також опинився під тиском після того, як Ірак повідомив, що не виробляє стільки нафти, скільки б хотілося, викликавши занепокоєння з приводу того, що запаси продовжать збільшуватися", - відзначають аналітики банку ANZ.