Ціна газу з Європи продовжує залишатися нижчою, ніж від "Газпрому" - "Нафтогаз"

Ціна на імпортний природний газ на третій квартал 2016 року на західному кордоні України від європейських постачальників нижче, ніж ціна за контрактом для Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» від російського газового монополіста «Газпрому». Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Ціна на європейський газ на кордоні України вже істотно нижче, ніж 185 доларів. Нижче, ніж за контрактом з «Газпромом», - зазначив Вітренко.

Читайте також"Нафтогаз" залучить до позову проти "Газпрому" матеріали про зниження тиску газу на східному кордоні УкраїниТакож топ-менеджер «Нафтогазу» спростував раніше озвучений в ЗМІ коментар міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика про те, що на сьогодні ціна пропозиції від «Газпрому» становила б 140 дол. за тис. куб. м газу.

«Ціна за контрактом з «Газпромом» на третій квартал не становить 140 доларів. Реальна ціна вище як мінімум на 30 доларів», - повідомив Вітренко.

Як повідомляв УНІАН, Україна з 7 квітня почала поповнювати обсяги «блакитного палива» в сховищах і має намір до опалювального сезону довести запас газу до 14-14,5 млрд куб. м.

При цьому з листопада 2015 року «Нафтогаз» не купує газ у «Газпрому».

Першу половину липня наша країна імпортувала газ по словацькому маршруту в режимі близько 0,5 млн куб. м/добу і близько 0,4 млн кубометрів з території Угорщини. З середини липня закупівлі істотно збільшилися за словацьким та угорським маршрутами, а також відновився імпорт палива з Польщі.

11 серпня Вітренко повідомив, що «Нафтогаз» купує газ у Словаччині за ціною 173-174 дол. за тис. куб. м, при цьому вартість його доставки в Україну варіюється від 6,5-12,5 дол. за тис. куб. м, в залежності від розташування точок входу в газотранспортну систему України.

Пізніше глава «Нафтогазу» Коболєв повідомив, що держхолдинг вже витратив 272 млн дол. з 300 млн дол. кредиту, який надає Європейський банк реконструкції і розвитку на імпорт природного газу у європейських компаній для проходження осінньо-зимового періоду 2016-2017 років.