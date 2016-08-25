Влада Росії через брак коштів вирішила зібрати з "Газпрому" і нафтовиків додаткові мільярди

Мінфін РФ розробив додатковий пакет податкових вилучень для нафтовиків у 2017 році. Про це повідомляють «Ведомости» з посиланням на трьох федеральних чиновників і учасника обговорень з галузі.

Читайте такожПрибуток "Газпрому" в першому півріччі впав майже на третину

Як розповіли виданню, наступного року буде продовжено одноразове підвищення податків на нафтові компанії, яке повинно було діяти тільки в 2016 році. Таким чином, буде вилучено 200 млрд рублів (3,09 млрд дол.). Ще 170 млрд рублів (2,6 млрд. дол.) планують зібрати з «Газпрому». Однак введення податку на доданий дохід у нафтовій галузі позбавить Мінфін 50 млрд, що і дасть 320 млрд рублів.

За словами російських чиновників, підвищення податків – майже вирішене питання, що вимагає лише офіційного оголошення. Джерела припускають, що Міненерго буде проти ініціативи, однак результат це не змінить.

Як розповіли співрозмовники «Ведомостей», цього року з нафтовиків хотіли отримати 200 млрд рублів і в наступному році візьмуть стільки ж. Однак Мінфін РФ хоче зафіксувати цю суму в абсолютному вираженні, так як в 2016 році зібрати всю суму не вийшло, оскільки заморозка зниження мит призвела до зниження доходів при падінні ціни на нафту. Дану міру чиновники назвали «тимчасовим рішенням».