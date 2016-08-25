Влада Росії через брак коштів вирішила зібрати з "Газпрому" і нафтовиків додаткові мільярди

11:33, 25 серпня 2016
Енергетика
723

Наступного року буде продовжено одноразове підвищення податків на нафтові компанії, яке повинно було діяти тільки в 2016 році.

REUTERS

Мінфін РФ розробив додатковий пакет податкових вилучень для нафтовиків у 2017 році. Про це повідомляють «Ведомости» з посиланням на трьох федеральних чиновників і учасника обговорень з галузі.

Читайте такожПрибуток "Газпрому" в першому півріччі впав майже на третину

Як розповіли виданню, наступного року буде продовжено одноразове підвищення податків на нафтові компанії, яке повинно було діяти тільки в 2016 році. Таким чином, буде вилучено 200 млрд рублів (3,09 млрд дол.). Ще 170 млрд рублів (2,6 млрд. дол.) планують зібрати з «Газпрому». Однак введення податку на доданий дохід у нафтовій галузі позбавить Мінфін 50 млрд, що і дасть 320 млрд рублів.

За словами російських чиновників, підвищення податків – майже вирішене питання, що вимагає лише офіційного оголошення. Джерела припускають, що Міненерго буде проти ініціативи, однак результат це не змінить.

Як розповіли співрозмовники «Ведомостей», цього року з нафтовиків хотіли отримати 200 млрд рублів і в наступному році візьмуть стільки ж. Однак Мінфін РФ хоче зафіксувати цю суму в абсолютному вираженні, так як в 2016 році зібрати всю суму не вийшло, оскільки заморозка зниження мит призвела до зниження доходів при падінні ціни на нафту. Дану міру чиновники назвали «тимчасовим рішенням».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter