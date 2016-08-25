Віце-президент США вважає "Північний потік-2" поганою угодою для Європи

Віце-президент США Джо Байден розкритикував угоду ряду європейських країн щодо створення газопроводу «Північний потік-2». Під час свого візиту до Стокгольма Байден назвав проект газопроводу «поганою угодою» для всієї Європи, повідомляє Reuters.

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«Жодна з країн не повинна використовувати енергію в якості зброї. «Північний потік-2» — це погана угода для Європи», — сказав він на прес-конференції. За словами Байдена, Європі необхідно диверсифікувати енергетичний ринок. Крім того, на його думку, проект «може дестабілізувати Україну».

Раніше проти будівництва газопроводу, який збільшить можливості з експорту газу до Європи в обхід України, виступив держсекретар США Джон Керрі. У травні 2016 року держсекретар висловив «повну впевненість» у тому, що проект «Північний потік-2» матиме негативний вплив на Україну, Словаччину та Східну Європу, передає РБК.

На початку серпня 2016 року спеціальний посланник Держдепартаменту США з питань світової енергетики Амос Хохштайн заявив, що введення в експлуатацію другої черги «Північного потоку-2» позбавить Україну $2 млрд доходу від втрати плати за транзит російського газу до Європи, що може привести українську економіку до колапсу».

У $2 млрд на рік оцінював втрати України від запуску «Північного потоку-2» і Арсеній Яценюк, який займав тоді пост голови лави уряду. «Цей проект повинен бути заблокований, адже він не відповідає інтересам ні Європейського Союзу, ні України», — заявляв український прем'єр в грудні 2015 року. Про небезпеку «Північного потоку» заявляв і президент Польщі Анджей Дуда, за словами якого газопровід не тільки б'є по енергетичної безпеки Польщі та України, але і становить загрозу для європейської єдності.

У липні 2016 року антимонопольний регулятор Польщі UOKiK відмовив у погодженні будівництва «Північного потоку-2», пояснивши своє рішення тим, що планована угода може призвести до «істотного обмеження конкуренції». Пізніше «Газпром» і п'ять його європейських партнерів (Shell, OMV, ENGIE, Uniper і Wintershall) відкликали заявку на створення спільного підприємства по «Північному потоку-2».