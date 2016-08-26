Ціна нафти впала на заяві міністра енергетики Саудівської Аравії

На світових торгах у п'ятницю, 26 серпня, ціни на нафту знижуються на тлі заяви міністра енергетики Саудівської Аравії щодо очікування масштабної інтервенції нафтовидобувачів після переговорів у вересні, передає Reuters.

Так, вартість нафти Brent з початку торгів знизилася на 14 центів, до $49,53 за барель, WTI впала в ціні на 6 центів, до $47,27 за барель.

Читайте такожІран може підтримати угоду щодо замороження рівня видобутку нафти - ReutersНапередодні міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх заявив: "Ми не думаємо, що необхідно яке-небудь значне втручання на ринку, крім того, щоб дозволити силам попиту і пропозиції зробити всю роботу за нас". Міністр зазначив, що ринок вже "рухається в правильному напрямку".

Коментарі міністра охолодили очікування серйозних змін на ринку нафти, який перенасичений вже більше двох років.