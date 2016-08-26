Білорусь домоглася від Росії нової ціни газу: вона буде в рублях і прирівняна до середньої в РФ
Для російської сторони це було неминучим, якщо Москва хотіла продовжувати курс на інтеграцію в рамках ЄАЕС, вважають експерти. Таким чином, ціна газу для Білорусі впаде нижче 100 доларів.
"Комерсанту" стала відома нова схема ціноутворення на російський газ для Білорусі, узгоджена на робочому рівні для вирішення поточного газового конфлікту Москви і Мінська.
Замість доларової формули ціни буде застосовуватися повністю рублева на основі середньої ціни на газ в Росії з підвищувальним коефіцієнтом. В результаті газ для Мінська подешевшає в 2017 році приблизно на 30%, до 6 тис. руб. за 1 тис. кубометрів (менше 100 доларів за нинішнім курсом - 1 долар/64 руб.). Потім вартість газу в РФ і Білорусі продовжить зближуватися і зрівняється до 2025 року, коли має запрацювати єдиний ринок електроенергії двох країн.
Читайте такожСума претензій "Нафтогазу" за позовами до "Газпрому" становить майже $27 мільярдівЯк і передбачав "Ъ", ціна газу для Мінська знизиться приблизно до $100 за 1 тис. кубометрів з нинішніх $132, причому формула її визначення повністю зміниться. Зараз у формулі в доларовому вираженні враховуються ціна газу на Ямалі, витрати на транспортування до Білорусі, зберігання та реалізацію на місцевому ринку. Нова формула буде повністю рублевої, розповіли "Ъ" джерела, знайомі з ходом переговорів. Це знизить ризики Білорусі, пов'язані з коливанням курсу долара.
За словами співрозмовників "Ъ", з 2017 року ціна газу для Білорусі буде визначатися за середньою ціною єдиної системи газопостачання (ЄСГ) Росії, помноженої на коефіцієнт. Для 2017 року середня ціна визначена приблизно 4,05 тис. руб. за 1 тис. кубометрів, а підвищувальний коефіцієнт складе приблизно 1,48. Таким чином, ціна для Білорусі в 2017 році складе близько 6 тис. руб. за 1 тис. кубометрів. Для решти місяців 2016 року буде встановлена тверда ціна в 6,3 тис. руб. за 1 тис. кубометрів.
Сторони також домовилися, що підвищувальний коефіцієнт буде поступово зменшуватися, і до 2025 року (коли, згідно з домовленостями, країни ЄАЕС повинні створити єдиний газовий ринок) буде дорівнювати одиниці. Інакше кажучи, Білорусь до цього моменту буде отримувати газ в середньому за тією ж ціною, що і російські споживачі. У той же час домовленість передбачає зміну міжурядової угоди від 2011 року так, щоб прибрати з неї тезу про перехід Росії на рівнодохідні ціни на газ. Саме інтерпретація цього пункту дозволила Мінську оскаржити поточні ціни на газ і не повністю оплачувати його, починаючи з січня.
Якщо нові умови будуть затверджені, Білорусь погасить борг перед "Газпромом", включаючи пеню, за старою ціною, а Росія повністю відновить заморожені в ході конфлікту постачання нафти в країну. Основним каменем спотикання, за словами співрозмовників "Ъ", залишається питання, з якого моменту застосовуються домовленості. Білорусь пропонує застосовувати їх з 1 липня, російська сторона — з 1 серпня. Сума заборгованості за газ за шість місяців становить на даний момент близько $300 млн.
Співрозмовники "Ъ" додають, що, хоча схема погоджена на робочому рівні, її ще потрібно затвердити на найвищому. У Міненерго та в апараті віце-прем'єра РФ Аркадія Дворковича, який курирує переговори, відмовилися від коментарів. У "Газпромі" заявили, що домовленості "на даний момент не досягнуто".
Для "Газпрому" угода означає втрати в найближчому майбутньому, однак вони можуть значно скоротитися при зростанні ціни на нафту і зміцненні рубля.
Для російської сторони в цілому, на думку співрозмовників "Ъ", зниження цін на газ для Мінська було неминучим, якщо Москва хотіла продовжувати курс на інтеграцію в рамках ЄАЕС.