Білорусь домоглася від Росії нової ціни газу: вона буде в рублях і прирівняна до середньої в РФ

"Комерсанту" стала відома нова схема ціноутворення на російський газ для Білорусі, узгоджена на робочому рівні для вирішення поточного газового конфлікту Москви і Мінська.

Замість доларової формули ціни буде застосовуватися повністю рублева на основі середньої ціни на газ в Росії з підвищувальним коефіцієнтом. В результаті газ для Мінська подешевшає в 2017 році приблизно на 30%, до 6 тис. руб. за 1 тис. кубометрів (менше 100 доларів за нинішнім курсом - 1 долар/64 руб.). Потім вартість газу в РФ і Білорусі продовжить зближуватися і зрівняється до 2025 року, коли має запрацювати єдиний ринок електроенергії двох країн.

Читайте такожСума претензій "Нафтогазу" за позовами до "Газпрому" становить майже $27 мільярдівЯк і передбачав "Ъ", ціна газу для Мінська знизиться приблизно до $100 за 1 тис. кубометрів з нинішніх $132, причому формула її визначення повністю зміниться. Зараз у формулі в доларовому вираженні враховуються ціна газу на Ямалі, витрати на транспортування до Білорусі, зберігання та реалізацію на місцевому ринку. Нова формула буде повністю рублевої, розповіли "Ъ" джерела, знайомі з ходом переговорів. Це знизить ризики Білорусі, пов'язані з коливанням курсу долара.

За словами співрозмовників "Ъ", з 2017 року ціна газу для Білорусі буде визначатися за середньою ціною єдиної системи газопостачання (ЄСГ) Росії, помноженої на коефіцієнт. Для 2017 року середня ціна визначена приблизно 4,05 тис. руб. за 1 тис. кубометрів, а підвищувальний коефіцієнт складе приблизно 1,48. Таким чином, ціна для Білорусі в 2017 році складе близько 6 тис. руб. за 1 тис. кубометрів. Для решти місяців 2016 року буде встановлена тверда ціна в 6,3 тис. руб. за 1 тис. кубометрів.

Сторони також домовилися, що підвищувальний коефіцієнт буде поступово зменшуватися, і до 2025 року (коли, згідно з домовленостями, країни ЄАЕС повинні створити єдиний газовий ринок) буде дорівнювати одиниці. Інакше кажучи, Білорусь до цього моменту буде отримувати газ в середньому за тією ж ціною, що і російські споживачі. У той же час домовленість передбачає зміну міжурядової угоди від 2011 року так, щоб прибрати з неї тезу про перехід Росії на рівнодохідні ціни на газ. Саме інтерпретація цього пункту дозволила Мінську оскаржити поточні ціни на газ і не повністю оплачувати його, починаючи з січня.

Якщо нові умови будуть затверджені, Білорусь погасить борг перед "Газпромом", включаючи пеню, за старою ціною, а Росія повністю відновить заморожені в ході конфлікту постачання нафти в країну. Основним каменем спотикання, за словами співрозмовників "Ъ", залишається питання, з якого моменту застосовуються домовленості. Білорусь пропонує застосовувати їх з 1 липня, російська сторона — з 1 серпня. Сума заборгованості за газ за шість місяців становить на даний момент близько $300 млн.

Співрозмовники "Ъ" додають, що, хоча схема погоджена на робочому рівні, її ще потрібно затвердити на найвищому. У Міненерго та в апараті віце-прем'єра РФ Аркадія Дворковича, який курирує переговори, відмовилися від коментарів. У "Газпромі" заявили, що домовленості "на даний момент не досягнуто".

Для "Газпрому" угода означає втрати в найближчому майбутньому, однак вони можуть значно скоротитися при зростанні ціни на нафту і зміцненні рубля.

Для російської сторони в цілому, на думку співрозмовників "Ъ", зниження цін на газ для Мінська було неминучим, якщо Москва хотіла продовжувати курс на інтеграцію в рамках ЄАЕС.