У ДТЕК Ахметова заявили, що не продаватимуть вугільні шахти в Росії

Найбільший приватний енергетичний холдинг ДТЕК Ріната Ахметова виділить свої шахти, які розташовані в Ростовській області (Росія), в окрему структуру, щоб на цих активах обслуговувати борг материнської компанії сумою близько 400 млн дол.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на зустрічі з журналістами на шахті «Ювілейна» (входить до «ДТЕК Павлоградвугілля») сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко

«Відразу хочу внести ясність - ростовські шахти не продаються. Угода, яка ведеться з нашими кредиторами, – це виведення цих шахт з периметра компанії «ДТЕК Енерго», але вони залишаються у власності ДТЕК як ключової холдингової компанії», - сказав він.

За словами Тимченка, операція з виведення ростовських шахт в окрему структуру має завершитися у вересні.

«Це призведе до значного зменшення кредитного навантаження на компанію «ДТЕК Енерго», більш ніж на 400 млн дол.», - сказав він, зазначивши, що ростовські шахти будуть обслуговувати цей борг 5 років.

«Фінансова модель операції дозволить ростовським шахтам обслуговувати і виплачувати кредит в ході їх господарської діяльності», - додав гендиректор ДТЕК.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings 11 березня 2016 року знизило рейтинг ДТЕК до дефолтного рівня «RD» с «з» в зв'язку з імовірним простроченням ряду платежів за банківськими кредитами та невиплатою банківських боргів.

ДТЕК в 2010 році випустив єврооблігації на 500 млн дол. з погашенням в 2015 році. Потім, в кінці березня 2013 року, ДТЕК провів рефінансування до 60% своїх єврооблігацій, розмістивши через свою «дочку» DTEK Finance PLC п'ятирічні євробонди на 600 млн дол. з погашенням у квітні 2018 року.

У першому півріччі 2015 року компанія провела обмін єврооблігацій у розмірі 200 млн дол. на нові папери на суму 160 млн дол. з терміном погашення в березні 2018 року. У другому півріччі 2015 року з метою організації процесу реструктуризації боргових зобов'язань компанія найняла фінансового радника компанії Rothschild і юридичного консультанта компанії Latham & Watkins.

За інформацією прес-служби ДТЕК, загальний кредитний портфель холдингу на сьогодні становить 2,5 млрд дол.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент». У вугільний блок ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Холдинг ДТЕК у 2015 році збільшив чистий збиток в порівнянні з 2014 роком майже в два рази – до 37,4 млрд грн з 19,6 млрд грн.