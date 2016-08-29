На світових торгах у понеділок, 29 серпня, ціни на нафту відновили падіння на тлі зростання поставок з Іраку, а також через сумніви інвесторів, що переговори нафтовидобувних країн у вересні допоможуть стабілізувати ринок, передає Reuters.

Так, вартість північноморської нафтової суміші марки Brent опустилася на 1,24% - до $49,32 за барель, WTI - на 1,39%, до $46,98 за барель.

Читайте такожЕксперти напророкували затяжну світову кризу і падіння вантажопотоків«Ринки все більше схильні ігнорувати ці переговори: навіть якщо країни узгодять обмеження видобутку, контроль за дотриманням цієї угоди буде проблемою», - відзначають аналітики Barclays.

Відвантаження нафти з Іраку в серпні не впало, а навпаки - зросло в серпні до 3,205 млн барелів на добу.

Країни-члени ОПЕК планують провести неофіційну нараду в кулуарах XV міжнародного енергетичного форуму в Алжирі, який пройде з 26 по 28 вересня.

Минулого тижня міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фалих заявив, що зараз немає необхідності в значному втручанні в ситуацію на ринку нафти, оскільки він рухається в правильному напрямку, і попит на нафту зростає. Він також повідомив, що видобуток нафти в країні залишається на рекордному рівні 10,67 млн барелів на добу.